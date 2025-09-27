Fernanda Lima revela que engravidou de Rodrigo Hilbert em banheiro de obra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atriz conta que primeira gestação aconteceu após reconciliação com o marido e lembra gravidez difícil dos gêmeos Francisco e João!

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert são pais de três filhos: os gêmeos Francisco e João, de 17 anos, e a caçula Maria Manoela, de 5. Em entrevista ao videocast MaterniDelas, a atriz revelou que sempre sonhou em ser mãe e compartilhou detalhes sobre a primeira gestação, que aconteceu após um ano separados no início do relacionamento.

“Eu engravidei no retorno. Naquele sexo da volta, que parece que é a primeira vez de novo. Foi até na obra que eu estava fazendo em casa. A gente transou no banheiro da obra. E engravidei”, contou Fernanda, lembrando o momento inusitado.

A apresentadora também falou sobre as dificuldades da gestação dos gêmeos. “Foi uma gravidez horrorosa, vomitei até os 7 meses e meio. Era o Rodrigo fazendo canja para mim, só comia canja e milho. Eram as únicas coisas que conseguia comer, o resto voltava”, recordou.

Fernanda e Rodrigo estão juntos há mais de 20 anos e sempre quiseram ter três filhos. “Sempre sonhei em ser mãe. Ainda bem que esperei até os 30. Talvez, se eu tivesse encontrado o Rodrigo antes, eu teria sido mãe antes. Quando conheci o Rodrigo, no primeiro dia eu já sabia que ele seria o pai dos meus filhos”, disse a atriz.

A apresentadora revelou ainda como conheceu o marido, em um aniversário de um empresário que cuidava da carreira de ambos.

Segundo Fernanda, o encontro já estava planejado: “Foi um encontro combinado, porque o meu empresário era empresário dele também. Ele dizia para o Rodrigo: 'Eu conheço a mulher da sua vida'. E dizia para mim: 'Eu conheço o homem da sua vida e vou juntar vocês dois'”, concluiu.

Ao longo de duas décadas juntos, Fernanda e Rodrigo construíram uma família sólida e compartilham com os fãs detalhes de sua intimidade e do dia a dia com os filhos, sempre com muito humor e carinho.