Lançamentos e reprises imperdíveis: 4 novelas que chegam ao Globoplay em dezembro

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 01/12/2025 às 19:13

Leyla – Sombras do Passado
Dezembro chegou trazendo novidades para quem ama acompanhar grandes histórias da teledramaturgia. O Globoplay prepara um mês movimentado, reunindo clássicos, sucessos recentes e uma aguardada produção internacional que promete conquistar o público.

Paraíso

Lançamento: 1º de dezembro
A novela retorna ao catálogo com sua trama rural envolvente. O público revisita o romance proibido que marcou época.

Salve Jorge

Lançamento: 8 de dezembro
O Globoplay resgata a história intensa que aborda tráfico humano e acompanha a força da protagonista em meio ao drama e ao suspense.

Cordel Encantado

Lançamento: 15 de dezembro
A fábula moderna volta ao ar com seu universo mágico. A novela mistura lendas nordestinas e aventura em um enredo vibrante.

Leyla – Sombras do Passado

Lançamento: 15 de dezembro
A versão turca do fenômeno Avenida Brasil chega ao catálogo. A produção apresenta um enredo de vingança, segredos e reviravoltas.

