Lançamentos e reprises imperdíveis: 4 novelas que chegam ao Globoplay em dezembro
Clique aqui e escute a matéria
Dezembro chegou trazendo novidades para quem ama acompanhar grandes histórias da teledramaturgia. O Globoplay prepara um mês movimentado, reunindo clássicos, sucessos recentes e uma aguardada produção internacional que promete conquistar o público.
Paraíso
Lançamento: 1º de dezembro
A novela retorna ao catálogo com sua trama rural envolvente. O público revisita o romance proibido que marcou época.
Salve Jorge
Lançamento: 8 de dezembro
O Globoplay resgata a história intensa que aborda tráfico humano e acompanha a força da protagonista em meio ao drama e ao suspense.
Cordel Encantado
Lançamento: 15 de dezembro
A fábula moderna volta ao ar com seu universo mágico. A novela mistura lendas nordestinas e aventura em um enredo vibrante.
Leyla – Sombras do Passado
Lançamento: 15 de dezembro
A versão turca do fenômeno Avenida Brasil chega ao catálogo. A produção apresenta um enredo de vingança, segredos e reviravoltas.
O post Lançamentos e reprises imperdíveis: 4 novelas que chegam ao Globoplay em dezembro foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.