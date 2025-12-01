Hytalo Santos nega envolvimento na criação de conteúdo erótico com menores: “Me sinto constrangido”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Hytalo Santos e seu marido, Israel Vicente, conhecido como Euro, negaram veemente que fossem responsáveis pela criação de conteúdo erótico com crianças e adolescentes.

Em depoimento à Justiça, e que foi exibido durante o programa Fantástico, da Globo, neste último domingo (30), o influenciador digital assegurou que tinha uma “relação de pai e filhos” com os jovens.

“Me sinto constrangido”

“Eu me sinto até um pouco constrangido, porque ter feito tanto por essas crianças, tanto por esses adolescentes, que estão colocados aqui nos autos, e ter que responder, por mais que seja obrigatório eu estar respondendo aqui, mas dói. Me dói muito”, lamentou Hytalo Santos, que ainda justificou que as coreografias ousadas e as roupas curtas faziam parte da cultura local.

“Eu nunca cheguei a gravar vídeos com cenas pornográficas, nem com cunho sexual. A gente só gravava a nossa rotina com a cultura da periferia, que é de onde eu venho. [E usavam] As roupas que a gente sempre acostumou a viver”, declarou o influenciador. “Entre Recife e João Pessoa, o vídeo mais escutado hoje daqui produzido está no Brasil inteiro, é do ritmo do bregafunk, e as coreografias e os passos usados por alguns são vistos com esse olhar. Mas pra gente que é da periferia e da arte, não”, ressaltou.

“A letra, tanto do bregafunk quanto de muitas músicas de funk, quanto de muitas outras músicas, têm o que é a realidade que é colocada naquele lugar, naquela periferia. Eu não considero [apelativas]”, minimizou ele.

