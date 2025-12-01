fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Hytalo Santos nega envolvimento na criação de conteúdo erótico com menores: “Me sinto constrangido”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 01/12/2025 às 8:09
Hytalo Santos nega envolvimento na criação de conteúdo erótico com menores: “Me sinto constrangido”
Hytalo Santos nega envolvimento na criação de conteúdo erótico com menores: “Me sinto constrangido” - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Hytalo Santos e seu marido, Israel Vicente, conhecido como Euro, negaram veemente que fossem responsáveis pela criação de conteúdo erótico com crianças e adolescentes.

Em depoimento à Justiça, e que foi exibido durante o programa Fantástico, da Globo, neste último domingo (30), o influenciador digital assegurou que tinha uma “relação de pai e filhos” com os jovens.

“Me sinto constrangido”

“Eu me sinto até um pouco constrangido, porque ter feito tanto por essas crianças, tanto por esses adolescentes, que estão colocados aqui nos autos, e ter que responder, por mais que seja obrigatório eu estar respondendo aqui, mas dói. Me dói muito”, lamentou Hytalo Santos, que ainda justificou que as coreografias ousadas e as roupas curtas faziam parte da cultura local.

“Eu nunca cheguei a gravar vídeos com cenas pornográficas, nem com cunho sexual. A gente só gravava a nossa rotina com a cultura da periferia, que é de onde eu venho. [E usavam] As roupas que a gente sempre acostumou a viver”, declarou o influenciador. “Entre Recife e João Pessoa, o vídeo mais escutado hoje daqui produzido está no Brasil inteiro, é do ritmo do bregafunk, e as coreografias e os passos usados por alguns são vistos com esse olhar. Mas pra gente que é da periferia e da arte, não”, ressaltou.

“A letra, tanto do bregafunk quanto de muitas músicas de funk, quanto de muitas outras músicas, têm o que é a realidade que é colocada naquele lugar, naquela periferia. Eu não considero [apelativas]”, minimizou ele.

VEJA MAIS: Hytalo Santos confirma que se envolveu em briga com traficantes

O post Hytalo Santos nega envolvimento na criação de conteúdo erótico com menores: “Me sinto constrangido” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Hytalo Santos e marido se tornam réus suspeitos de produção de pornografia infantil
Internet

Hytalo Santos e marido se tornam réus suspeitos de produção de pornografia infantil
Hytalo Santos e marido podem deixar a prisão? TJPB julga habeas corpus na próxima terça (23)
Caso Hytalo

Hytalo Santos e marido podem deixar a prisão? TJPB julga habeas corpus na próxima terça (23)

Compartilhe

Tags