De calcinha, MC Mirella se exibe no espelho e incendeia o clima na web

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 01/12/2025 às 19:13
O clima pode até ter dado uma esfriada em boa parte do Brasil, mas nas redes sociais de MC Mirella continua mais quente do que nunca! Em seu Twitter, a funkeira ousou ao se exibir de calcinha e sutiã em frente ao espelho e rapidamente conquistou a admiração dos fãs.

No clique caseiro, a artista aparece agachada fazendo sua selfie espontânea. Poderosa, ela ostentou suas curvas definidas e o corpão repleto de tatuagens. A famosa ainda deu uma puxadinha no top para acrescentar um toque a mais de sensualidade para a publicação.

Em poucas horas, o post de MC Mirella fez sucesso e recebeu diversos elogios e mensagens calorosas. “Essa mulher é muito gata”, afirmou uma seguidora. “MC Mirella sempre perfeita”, destacou um fã. “Mais linda que ela não existe”, opinou outro. “Maravilhosa, sexy e muito charmosa”, elogiou mais um rapaz.

MC Mirella (Foto: Reprodução/Twitter)

Clima de sensualidade toma conta

Outro dia, MC Mirella gravou um vídeo na praia à noite e o clima de sensualidade rapidamente tomou conta do conteúdo. No registro, a funkeira aparece usando um biquíni roxo, fazendo charme na areia. Sempre muito provocante, a cantora fez questão de mostrar cada detalhe do seu corpão sarado, incluindo as marquinhas e tatuagens.

CONFIRA: De biquíni, MC Mirella grava vídeo na praia e clima de sensualidade toma conta

