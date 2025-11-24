fechar
MC Mirella dá puxadinha sexy no biquíni e quase mostra demais em vídeo

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 24/11/2025 às 18:36
MC Mirella é uma das famosas que tem conquistado a atenção dos internautas nas plataformas de conteúdo adulto. Sem timidez, a funkeira está sempre compartilhando vídeos repletos de muita beleza e ousadia.

Em um deles, a cantora surgiu toda sensual usando um biquíni PP. Provocante, ela deu uma puxadinha sexy na alcinha do sutiã e quase mostrou demais, mexendo com a imaginação ousada de seus assinantes. Confira o vídeo aqui.

Na plataforma de conteúdos eróticos, MC Mirella está fazendo um verdadeiro sucesso e faturando alto. E não é apenas no OnlyFans e Privacy que a famosa tem conquistado a admiração dos fãs. Em seu Instagram, a funkeira também não se intimidou ao publicar um clique sensual usando uma lingerie com detalhes transparentes.

