MC Mirella surge seminua em fotos ousadas: “Sem censura”

MC Mirella resolveu provocar os seguidores nas redes sociais! Em seu perfil, a artista compartilhou uma sequência de fotos em que aparece seminua, exibindo suas curvas definidas e também alguns pelos descoloridos em seu corpo.

As imagens são prévias de conteúdos que a funkeira costuma divulgar nas plataformas onde comercializa seus nudes, como por exemplo o OnlyFans e Privacy. Por lá, ela compartilha fotos e vídeos sem censura, mas ressalta que apenas maiores de 18 anos podem ter acesso.

“Sem censura”, avisou MC Mirella

Entre os conteúdos picantes que MC Mirella publica nas plataformas eróticas, estão fotos da cantora completamente pelada, vídeos tomando banho e registros pra lá de sensuais.

“Tenho uma plataforma com as minhas fotos sem censura!!! Tem vídeos também. Então, pra você ter acesso, é MUITO simples, clique no link da minha BIO e assine agora para ver tudo! Apenas para maiores de 18.”, avisou a artista.

MC Mirella (Foto: Reprodução/Instagram)

MC Mirella (Foto: Reprodução/Instagram)

MC Mirella (Foto: Reprodução/Instagram)

MC Mirella (Foto: Reprodução/Instagram)

