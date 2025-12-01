Bruna Biancardi revela como concilia carreira e criação das filhas com Neymar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bruna Biancardi foi sincera, através das redes sociais, ao esclarecer algumas dúvidas dos seus milhares de seguidores, em que revelou como tem sido o processo de conciliar seus compromissos profissionais com a maternidade.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital detalhou como é a rotina de gravação do seu novo programa de culinária em meio aos cuidados com as filhas, Mavie, de 2 anos, e Mel, de 4 meses, frutos do seu atual relacionamento com o jogador Neymar Jr.

“Optei por gravar com 3 convidados por dia, dessa forma foi mais rápido e levava elas comigo, depois ficavam com meus pais e no final do dia eu me encontrava com elas novamente pra voltarmos pra Santos”, respondeu Bruna Biancardi.

Em tempo, Bruna desembarcou na Espanha no último final de semana. Nas publicações, a influenciadora vem compartilhando registros das filhas ao lado do irmão, Davi, de 14 anos, além de momentos curtindo passeios. Neymar também é pai de Helena, de 1 ano, da relação com Amanda Kimberlly.

Neymar, Bruna Biancardi e filhas (Foto: Reprodução/Instagram)

