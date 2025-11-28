Neymar vai jogar contra o Sport? Entenda a situação do camisa 10 do Santos
Craque se recupera de lesão no menisco que poderia o tirar do restante da temporada. Meia está na lista de relacionados para o duelo contra o Leão
O Santos se prepara para encarar o Sport, em duelo válido pela 36ª rodada do Brasileirão. O confronto é fundamental para o Peixe, que precisa vencer para seguir fora do G-4. No entanto, o Peixe ainda não sabe se poderá contar com Neymar.
Desde o retorno ao Santos, o camisa 10 passou por várias lesões e nenhuma delas facilitou sua sequência de jogos.
A mais recente, segundo o clube, foi uma lesão no menisco do joelho esquerdo, o que complicou seriamente sua participação no restante da temporada.
Na última segunda-feira, o jogador não atuou em importante duelo contra o Internacional, e logo após, surgiu a notícia de que ele dificilmente voltará a jogar em 2025, justamente por conta da gravidade da lesão no joelho
Apesar desse cenário desfavorável, havia nos bastidores a expectativa de que o camisa 10 pudesse estar à disposição para o confronto contra o Sport, marcado para esta sexta-feira (28/11).
O presidente do clube, Marcelo Teixeira, chegou a declarar que Neymar havia treinado normalmente e que a possibilidade de jogo ainda existia, dependendo do resultado dos exames na véspera da partida.
Neymar vai jogar contra o Sport?
Apesar da recomendação para que Neymar não entre em campo na reta final da temporada, o camisa 10 optou por ignorá-la e seguiu treinando para encarar o Leão da Ilha.
O jogador treinou com uma proteção no local e foi relacionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda para a partida, que será disputada nesta sexta-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília).
Reavaliado pelo departamento médico, Neymar pode atuar, até mesmo, como titular. No entanto, o jogador não possui condições físicas de atuar durante os 90 minutos.