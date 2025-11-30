fechar
Ex-bailarina do Faustão desabafa sobre período presa: “Fui diagnosticada por um psiquiatra”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 30/11/2025 às 16:07
Natacha Horana, conhecida por ter sido ex-bailarina do Faustão, relembrou o período sombrio que viveu quando foi presa. A influenciadora digital contou ter desenvolvido síndrome do pânico, problemas com o sono e até dificuldades de conseguir se relacionar novamente.

“Fui diagnosticada por um psiquiatra”

Em entrevista à revista Quem, a musa da Gaviões da Fiel detalhou o drama vivenciado, em que ficou presa de novembro do ano passado a março, acusada de lavagem de dinheiro e suposto envolvimento com organizações criminosas. “Fui diagnosticada através de um psiquiatra depois que saí. Faço tratamento e sou acompanhada. Faço uso de medicamentos para dar uma amenizada”, iniciou ela.

“[Crises] de ter vezes de não conseguir comparecer em eventos, lugares que são importantes pra mim. Ainda tenho momentos em que o pânico aparece de surpresa. A diferença é que agora eu reconheço os sinais, e tento controlar com algumas respirações e medicamentos”, destacou Natacha Horana, que segue, também, se tratando com medicamentos e com a ajuda de um psicólogo.

“Faço terapia regularmente e sigo acompanhamento médico quando necessário. Pra mim, pedir ajuda deixou de ser fraqueza e virou maturidade. Eu cuido da minha mente como cuido do meu corpo: com disciplina, com amor e com responsabilidade”, contou Natacha. A ex-bailarina do Faustão também refletiu sobre os efeitos causados após o encarceramento.

“O que as pessoas não imaginam é o trauma pós. Tenho pesadelos com aquele lugar diariamente. Eu nunca tive problemas com sono. Mas depois de lá ele nunca mais foi o mesmo”, concluiu.

