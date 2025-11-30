Ex-bailarina do Faustão desabafa sobre período presa: “Fui diagnosticada por um psiquiatra”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Natacha Horana, conhecida por ter sido ex-bailarina do Faustão, relembrou o período sombrio que viveu quando foi presa. A influenciadora digital contou ter desenvolvido síndrome do pânico, problemas com o sono e até dificuldades de conseguir se relacionar novamente.

“Fui diagnosticada por um psiquiatra”

Em entrevista à revista Quem, a musa da Gaviões da Fiel detalhou o drama vivenciado, em que ficou presa de novembro do ano passado a março, acusada de lavagem de dinheiro e suposto envolvimento com organizações criminosas. “Fui diagnosticada através de um psiquiatra depois que saí. Faço tratamento e sou acompanhada. Faço uso de medicamentos para dar uma amenizada”, iniciou ela.

“[Crises] de ter vezes de não conseguir comparecer em eventos, lugares que são importantes pra mim. Ainda tenho momentos em que o pânico aparece de surpresa. A diferença é que agora eu reconheço os sinais, e tento controlar com algumas respirações e medicamentos”, destacou Natacha Horana, que segue, também, se tratando com medicamentos e com a ajuda de um psicólogo.

“Faço terapia regularmente e sigo acompanhamento médico quando necessário. Pra mim, pedir ajuda deixou de ser fraqueza e virou maturidade. Eu cuido da minha mente como cuido do meu corpo: com disciplina, com amor e com responsabilidade”, contou Natacha. A ex-bailarina do Faustão também refletiu sobre os efeitos causados após o encarceramento.

“O que as pessoas não imaginam é o trauma pós. Tenho pesadelos com aquele lugar diariamente. Eu nunca tive problemas com sono. Mas depois de lá ele nunca mais foi o mesmo”, concluiu.

VEJA MAIS: Ex-bailarina do Faustão terminou namoro por excesso de sexo: “Era toda hora”





O post Ex-bailarina do Faustão desabafa sobre período presa: “Fui diagnosticada por um psiquiatra” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.