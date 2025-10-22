Ex-bailarina do Faustão revela perda de 12 kg e fala sobre recuperação após depressão na prisão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Natacha Horana está nos preparativos para o Carnaval de 2026. A ex-bailarina do Faustão, que é musa da Gaviões da Fiel, esteve fora da edição deste ano após ter sido presa, e emagreceu em torno de 12 kg, que foram conquistados durante o período encarcerada.

Em entrevista à revista Quem, a dançarina contou ter sido diagnosticada com quadro de depressão, e aumentou o peso. “Em dezembro, perdi 7 kg, porque estava mal. Depois, enfrentei uma forte depressão e acabei engordando. Ganhei 10 kg em apenas quatro meses devido a uma crise emocional”, disse.

“Eu só comia pão, bolacha, manteiga e chocolate, que eram as coisas que minha mãe me levava. Também não ficava preocupada com o corpo não. Entrei com 57 kg e saí com 67 kg”, relembrou Natcha Horana.

Em seguida, a ex-bailarina do Faustão iniciou tratamento para perda de peso. “Fui direto pro meu nutrólogo. Consegui emagrecer 12 kg e agora eu estou no meu peso ideal. O peso que eu nunca tive na vida. O melhor corpo da minha vida. Agora, só falta ganhar massa muscular até o Carnaval”, contou.

