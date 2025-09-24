Marido de Lara Silva faz revelações sobre como é a relação com o sogro, Faustão
Julinho Casares, marido de Lara Silva, usou as redes sociais nesta última terça-feira (23), e homenageou o sogro, Faustão, ao reunir fotos do casamento com a cantora, que aconteceu no sábado (20).
Através do Instagram, o apresentador da Record rasgou elogios à saúde do veterano, e detalhou a boa relação que tem com o pai de sua companheira. “Nesse momento tão especial de nossas vidas, um dos maiores presentes é ter você ao nosso lado, com saúde, alegria e esse coração gigante que ilumina a todos nós”, iniciou ele.
“Meu sogro, meu amigo, meu conselheiro… gratidão por cada conversa, cada ensinamento e cada riso compartilhado”, acrescentou o marido de Lara Silva, que não poupou elogios ao enaltecer Faustão.
“Seja falando de cachorros, de trabalho ou de família, você sempre traz sabedoria, generosidade e amor”, continuou Julinho. “Só quem tem o privilégio de conviver com você sabe o quanto é especial e único. Fausto, obrigado por tudo que já vivemos juntos e por estar presente em um capítulo tão marcante da nossa história”, pontuou o filho do atual presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares.
