Saiba em qual capítulo de Três Graças Rogério ressurge vivo

O mistério sobre a volta de Rogério, vivido por Eduardo Moscovis, deve chegar ao fim em breve. Em Três Graças, o empresário ressurge vivo depois de anos dado como morto. De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a reaparição está prevista para o capítulo que vai ao ar em 12 de janeiro, momento que promete virar a trama de vez.
A cena vem sendo mantida em sigilo, mas tudo indica que o personagem retorna ligado ao sumiço e à recuperação de Claudia, salvando a jovem após a tentativa de assassinato que quase tirou sua vida.
O reencontro com a verdade começou a ganhar força quando a cuidadora desapareceu logo após ser atropelada por ordem de Ferette e Arminda, que tentavam encobrir informações sobre a suposta morte do marido da vilã. Enquanto todos acreditavam no pior, Rogério surgia nas sombras para esconder Claudia e cuidar dos ferimentos dela. O gesto confirma que ele está vivo e agiu em silêncio por motivos que ainda serão explicados ao longo dos capítulos.
A produção da novela adiantou todas as sequências de retorno de Rogério por conta das férias de Eduardo Moscovis em dezembro. O ator passou dias intensos nos estúdios para gravar encontros decisivos, flashbacks e cenas que explicam sua sobrevivência e sua conexão com personagens-chave, garantindo que a trama siga sem interrupções.
Com isso, o início de 2026 marca a virada que os fãs esperavam. Rogério volta para os holofotes e sacode as alianças entre os vilões.
