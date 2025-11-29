fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Saiba em qual capítulo de Três Graças Rogério ressurge vivo

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 29/11/2025 às 16:07
Saiba em qual capítulo de Três Graças Rogério ressurge vivo
Saiba em qual capítulo de Três Graças Rogério ressurge vivo - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

O mistério sobre a volta de Rogério, vivido por Eduardo Moscovis, deve chegar ao fim em breve. Em Três Graças, o empresário ressurge vivo depois de anos dado como morto. De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a reaparição está prevista para o capítulo que vai ao ar em 12 de janeiro, momento que promete virar a trama de vez.

A cena vem sendo mantida em sigilo, mas tudo indica que o personagem retorna ligado ao sumiço e à recuperação de Claudia, salvando a jovem após a tentativa de assassinato que quase tirou sua vida.

O reencontro com a verdade começou a ganhar força quando a cuidadora desapareceu logo após ser atropelada por ordem de Ferette e Arminda, que tentavam encobrir informações sobre a suposta morte do marido da vilã. Enquanto todos acreditavam no pior, Rogério surgia nas sombras para esconder Claudia e cuidar dos ferimentos dela. O gesto confirma que ele está vivo e agiu em silêncio por motivos que ainda serão explicados ao longo dos capítulos.

A produção da novela adiantou todas as sequências de retorno de Rogério por conta das férias de Eduardo Moscovis em dezembro. O ator passou dias intensos nos estúdios para gravar encontros decisivos, flashbacks e cenas que explicam sua sobrevivência e sua conexão com personagens-chave, garantindo que a trama siga sem interrupções.

Com isso, o início de 2026 marca a virada que os fãs esperavam. Rogério volta para os holofotes e sacode as alianças entre os vilões.

O post Saiba em qual capítulo de Três Graças Rogério ressurge vivo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Globo se assusta com audiência pífia de Três Graças
Notícias

Globo se assusta com audiência pífia de Três Graças
Resumo das novelas 29/07: Joélly se recorda de ter visto Jorginho na igreja, em Três Graças
Novela

Resumo das novelas 29/07: Joélly se recorda de ter visto Jorginho na igreja, em Três Graças

Compartilhe

Tags