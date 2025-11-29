Musa do Palmeiras posa seminua e exibe marquinhas atrevidas

fechar
Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 29/11/2025 às 20:05
Maia Müller, musa oficial do Palmeiras, atualizou seu feed no Instagram com uma nova foto de um ensaio pra lá de sensual que ela realizou. No clique, a loira posou seminua, usando apenas uma calcinha preta transparente.

Além das belas curvas, a loira ostentou suas marquinhas atrevidas e também suas inúmeras tatuagens estampadas na pele, incluindo o símbolo do Palmeiras no bumbum.

https://www.instagram.com/p/CSWt8Z3Lwrj/

Fãs elogiaram a musa do Palmeiras

Poderosa, ela conquistou a atenção, não apenas dos torcedores do Palmeiras, mas também da torcida de outros times. Nos comentários, os elogios rapidamente tomaram conta da publicação.

“Maravilhosa , que fotão incrível”, “Que linda”, “Não torço para o Palmeiras mas tenho que confessar que essa musa é um espetáculo”, “Arrasou demais”, “Que gata”, “Que perfeição”, “Um espetáculo essa mulher”, “Linda da cabeça aos pés”, foram algumas das reações.

Maia Müller, musa do Palmeiras
Maia Müller, musa do Palmeiras (Foto: Reprodução/Instagram/Jose Domingos)

