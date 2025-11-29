Fãs elogiaram a musa do Palmeiras

https://www.instagram.com/p/CSWt8Z3Lwrj/

Poderosa, ela conquistou a atenção, não apenas dos torcedores do Palmeiras, mas também da torcida de outros times. Nos comentários, os elogios rapidamente tomaram conta da publicação.

“Maravilhosa , que fotão incrível”, “Que linda”, “Não torço para o Palmeiras mas tenho que confessar que essa musa é um espetáculo”, “Arrasou demais”, “Que gata”, “Que perfeição”, “Um espetáculo essa mulher”, “Linda da cabeça aos pés”, foram algumas das reações.

Maia Müller, musa do Palmeiras (Foto: Reprodução/Instagram/Jose Domingos)

VEJA MAIS: Juliana Caetano defende Palmeiras após fã dizer que o time não tem mundial

O post Musa do Palmeiras posa seminua e exibe marquinhas atrevidas foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.