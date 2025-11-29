De microshort, Virginia posa após treinar e exibe barriga trincada
Na manhã desta quinta-feira, Virginia Fonseca, de 26 anos, voltou a movimentar as redes ao publicar uma foto logo após seu treino. Usando um microshorts e um top esportivo, a influenciadora exibiu o abdômen definido, reflexo de sua rotina dedicada a exercícios e disciplina alimentar.
A preparação física faz parte de um período especial para a influenciadora, que está se organizando para retornar como Rainha de Bateria da Grande Rio. No dia anterior, ela realizou um procedimento estético voltado para levantar o bumbum, garantindo o visual desejado para o mini desfile do próximo domingo. Sobre a ida até a médica, brincou: “Só você pra me arrastar até Curitiba”.
Além dos cuidados estéticos, Virginia também contratou aulas de samba com o coreógrafo Carlinhos Salgueiro, de 53 anos, diretor artístico do Salgueiro. Ele celebrou o convite e afirmou: “Estou muito feliz com tudo o que está acontecendo”.
Encerrando sua preparação, a influenciadora segue focada para brilhar na avenida e cumprir mais um compromisso importante na carreira.
