De microshort, Virginia posa após treinar e exibe barriga trincada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Na manhã desta quinta-feira, Virginia Fonseca, de 26 anos, voltou a movimentar as redes ao publicar uma foto logo após seu treino. Usando um microshorts e um top esportivo, a influenciadora exibiu o abdômen definido, reflexo de sua rotina dedicada a exercícios e disciplina alimentar.

A preparação física faz parte de um período especial para a influenciadora, que está se organizando para retornar como Rainha de Bateria da Grande Rio. No dia anterior, ela realizou um procedimento estético voltado para levantar o bumbum, garantindo o visual desejado para o mini desfile do próximo domingo. Sobre a ida até a médica, brincou: “Só você pra me arrastar até Curitiba”.

Além dos cuidados estéticos, Virginia também contratou aulas de samba com o coreógrafo Carlinhos Salgueiro, de 53 anos, diretor artístico do Salgueiro. Ele celebrou o convite e afirmou: “Estou muito feliz com tudo o que está acontecendo”.

Encerrando sua preparação, a influenciadora segue focada para brilhar na avenida e cumprir mais um compromisso importante na carreira.

O post De microshort, Virginia posa após treinar e exibe barriga trincada foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.