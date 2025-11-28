Saturada? Vera Fischer desabafa sobre novelas: ‘Você não tem vida’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vera Fischer, atriz, voltou a reclamar do etarismo presente no audiovisual. Ela confessou que tinha prazer em trabalhar em novelas, mas atualmente não se sente “empolgada” em retornar.

“Tudo o que eu fiz foi tão bom, tão marcante. Participei de uma época em que as novelas eram levadas a sério. Eu gostava de decorar aquele mundaréu de cenas. Você passa uns oito meses dedicada totalmente à novela. A rotina passa a ser ir gravar, voltar para casa e decorar. Você não tem vida”, desabafou em entrevista à Quem.

“Quando o personagem é maravilhoso — como muitos que eu tive — você se doa, se joga e faz. Se for para fazer uma coisinha pequena na TV, não tem graça. Hoje em dia, as personagens principais são jovens. Não vejo mais TV aberta há muito tempo. Nunca fui noveleira. Não tinha o hábito de assistir. Não via nem as minhas”, confessou.

Vera Fischer deixou claro que, se for pra retornar em papel pequeno, ela não quer. “Se for para fazer uma coisinha pequena na TV, não tem graça. Hoje em dia, as personagens principais são jovens”, explicou.

