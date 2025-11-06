Vera Fischer surpreende ao revelar que não tinha celular há alguns anos: “Não ligava para isso”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Vera Fischer abriu o jogo sobre como passou a incluir a tecnologia no seu cotidiano. A atriz, que possui quase 2 milhões de seguidores no Instagram, confessou que não possuía um celular há, pelo menos, cinco anos.

“Não ligava para isso”

“Passei a ter celular em 2020, acredita? Antes, eu não ligava para isso. Tinha horror, na verdade, porque achava que o aparelho escravizava as pessoas”, iniciou ela, em entrevista ao jornal Extra. “E não deixa de ser verdade… Tem que andar com ele para todos os lugares. Eu tinha umas bolsinhas lindas, pequenininhas, mas o telefone não cabe ali”, lamentou.

Para Vera Fischer, o uso de telefone fixo era sinônimo de praticidade. “As pessoas ligavam e deixavam suas mensagens (na secretária eletrônica). Se você queria, ligava de volta. Ou não. Hoje em dia, é considerado mal-educado não responder, né?”, apontou.

A atriz veterana, por sua vez, entregou que utiliza emojis para trocar mensagens com fãs e admiradores na web. “Respondo com coração, borboleta, unicórnio, brilhinho… Meus fã-clubes gostam de me ver em fotos bem glamourosa e também em casa com meus dois gatinhos, sem filtro nem nada. Acho que meus seguidores confiam em mim, percebem que sou uma pessoa de verdade ali, e não uma deusa inatingível”, disse.

VEJA MAIS: Vera Fischer fala sobre envelhecer e revela ‘fórmula’ para manter jovialidade aos 73 anos

O post Vera Fischer surpreende ao revelar que não tinha celular há alguns anos: “Não ligava para isso” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.