Vera Fischer revela sobre condição de voltar às novelas após afastamento
Vera Fischer interagiu com os seguidores nas redes sociais ao longo desta última quinta-feira (30), e chamou a atenção ao ter feito revelações sobre sua vida profissional.
Através dos Stories do Instagram, a atriz foi questionada sobre as expectativas de retornar às novelas, ao qual não é vista desde 2018, quando atuou em Espelho da Vida, na Globo.
Sincera, Vera Fischer argumentou que pretende, sim, voltar às novelas, desde que a personagem lhe agrade. “Eu sou atriz, esse é meu ofício! Amo atuar. Se for uma novela legal, com um papel legal, aí eu vou eu!”, declarou ela, que confessou, ainda, que arriscaria interpretar uma serial killer na ficção: “Nunca fiz. Amaria fazer!”, disse.
A atriz veterana ainda revelou sobre como têm sido seus dias, como se cuida e o que faz nos momentos de folga. “Trabalhando bastante, criando, cuidando de mim! Eu me cuido, bebo água, dou risadas, trabalho, cuido da mente, do corpo, treino, nado. Acho que essa é a fórmula”, afirmou Vera.
