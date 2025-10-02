Vera Fischer surge de maiô e mostra corpo de ‘boneca’ em selfies
Vera Fischer, atriz, compartilhou algumas selfies de maiô, em seu perfil na rede social, nesta quarta-feira (1). Na legenda, a estrela pediu “biscoito” aos fãs.
“Essa setentinha aqui também merece biscoito?”, colocou na legenda. Nos comentários, os internautas não pouparam elogios a atriz de 73 anos. “Deusa”, “Quero ter esse corpo”, “Gatíssima”, “Linda”, “Belíssima”, “Minha diva maravilhosa”, “Majestosa”, “Linda. Sempre linda. Querida. Simpática e talentosa. Admiro muito você. Beijinhos“, foram alguns comentários.
Recentemente, Vera criticou o etarismo na TV. A atriz que, nos anos 2000, chegou a ser protagonista de novela aos 50 anos, hoje, enxerga isso “impossível” para as atrizes.
“Quando eu fiz a Helena de Laços de Família eu tinha 50 anos. Hoje em dia, se eles forem chamar uma personagem como aquela, eles chamam uma de 30”, desabafou.
