Vera Fischer: relembre fotos raras da atriz nua na Playboy

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A atriz Vera Fischer usou as redes sociais nesta última quinta-feira (30), e chamou a atenção do seguidores ao ter respondido sobre a possibilidade de posar nua novamente.

Através da caixinha de perguntas dos Stories do Instagram, a artista veterana esclareceu algumas curiosidades dos internautas sobre sua vida pessoal e profissional.

Quando questionada por um internauta se tinha planos de posar nua novamente, Vera Fischer foi direta: “Por ora, não!”. Em tempo, a artista já estrelou um ensaio sensual na extinta revista Playboy, tendo sido uma das responsáveis pelo maior número de vendas de cópias da publicação até hoje.

A famosa posou duas vezes para a marca, sendo uma em 1982 e outra em 2000. Mais de 700 mil exemplares foram vendidos na época, entrando para a lista de mais vendidos.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista com fotos raras de Vera Fischer nua na Playboy. Confira abaixo:

Vera Fischer (Foto: Reprodução/Playboy)

Vera Fischer (Foto: Reprodução/Playboy)

Vera Fischer (Foto: Reprodução/Playboy)

Vera Fischer (Foto: Reprodução/Playboy)

Vera Fischer (Foto: Reprodução/Playboy)

Vera Fischer (Foto: Reprodução/Playboy)

Vera Fischer (Foto: Reprodução/Playboy)

Vera Fischer (Foto: Reprodução/Playboy)

VEJA MAIS: Esquecida pela Globo, Vera Fischer desabafa sobre etarismo: ‘Visão deturpada’

O post Vera Fischer: relembre fotos raras da atriz nua na Playboy foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.