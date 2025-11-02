Vera Fischer: relembre fotos raras da atriz nua na Playboy
A atriz Vera Fischer usou as redes sociais nesta última quinta-feira (30), e chamou a atenção do seguidores ao ter respondido sobre a possibilidade de posar nua novamente.
Através da caixinha de perguntas dos Stories do Instagram, a artista veterana esclareceu algumas curiosidades dos internautas sobre sua vida pessoal e profissional.
Quando questionada por um internauta se tinha planos de posar nua novamente, Vera Fischer foi direta: “Por ora, não!”. Em tempo, a artista já estrelou um ensaio sensual na extinta revista Playboy, tendo sido uma das responsáveis pelo maior número de vendas de cópias da publicação até hoje.
A famosa posou duas vezes para a marca, sendo uma em 1982 e outra em 2000. Mais de 700 mil exemplares foram vendidos na época, entrando para a lista de mais vendidos.
Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista com fotos raras de Vera Fischer nua na Playboy. Confira abaixo:
