Gusttavo Lima fica de fora do pacote de especiais de fim de ano do SBT
Gusttavo Lima, que teve seu retorno à televisão com grande estilo no especial de fim de ano no SBT, não fará parte do pacote de programas da emissora em 2025.
Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, ao contrário do que ocorreu no ano passado, o ‘Embaixador’ está fora da lista do pacote de especiais preparados anualmente pela emissora da família Abravanel. Todavia, não há uma explicação mais específica sobre o que influenciou nesta decisão.
Deste modo, os nomes confirmados e dados como definitivos pelo SBT para o próximo mês de dezembro são: Zezé Di Camargo, Ana Castela e a dupla Maiara e Maraisa.
Em tempo, o Natal do Embaixador, veiculado em 2024, havia marcado o retorno do artista à TV após oito anos de ausência. A gravação, inclusive, ocorreu no final de novembro, e contou com as participações especiais de Leonardo, Hugo e Guilherme, e Alcino Lima.
