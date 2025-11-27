Maria Gadú revela namoro com Luiza Possi no passado: “Que Deus me perdoe”
Maria Gadú usou as redes sociais nesta última quarta-feira (26), e viralizou ao comentar uma publicação de Luiza Possi, em que expõe que as duas já namoraram.
Na ocasião, a cantora havia se manifestado sobre ‘tempos injustos’ e que ela tem se apoiado na Bíblia, em sua religião, coincidentemente, após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos de prisão por cinco crimes.
Nos comentários, Maria Gadú, então, tornou público o relacionamento que elas viveram no passado. “Luiza, glória a Deus. Ore por nós, que Ele perdoe. Pelo tempo que passamos juntas, os pecados. As mentiras que contastes dizendo que era mentira, Deus é misericordioso”, disparou.
“Se te perdoou, vai me perdoar também. O tempo que namoramos foi um erro, hoje percebi isso com tanta fé. Que o passado nos abandone, Amém”, escreveu Maria Gadú. Em tempo, Luiza é casada com o diretor de TV Cris Gomes desde 2017, enquanto Gadú vive uma união com Ana Paula Popi desde 2021.
