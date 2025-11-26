Luiza Possi faz reflexão na web e divide opiniões em meio à prisão de Bolsonaro
Luiza Possi usou as redes sociais na noite desta última terça-feira (25), e dividiu opiniões ao ter publicado um desabafo que soou como teor político, em meio ao decreto da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Através do X (antigo Twitter), a cantora trouxe uma reflexão bíblica, em que afirmou que “bem é bem mesmo que todos estejam agindo mal“. “Aqueles que crêem que tem mais poder que Deus podem até ocupar altos cargos, mas pela força que tem no Nosso Criador, assim como subiram desceram”, escreveu.
“As pessoas que temem a Deus podem estar vivendo um inferno na Terra, mas pela força da Fé, viverão para testemunhar que Deus é bom e trará o livramento e a dupla honra”, acrescentou a artista.
“O momento senhoras e senhores, é muito difícil, queiram ver ou não, e o futuro pelos olhos humanos, é terrível, mas eu creio que pelo nome de Jesus viveremos para ver uma nação reconstruída, forte, justa e próspera. Eu creio”, concluiu Possi. Nos comentários, alguns apoiadores de Bolsonaro concederam elogios ao suposto posicionamento da artista.
“Fiquei muito feliz em ver que no mundo artístico, ainda existem pessoas tementes a Deus como você. Essa hora vai passar e poderemos voltar a reconstruir nosso país e, principalmente, reconstruir os valores Cristãos que os que estão no poder abominam”, escreveu um. “Amém! Tenho sonhado com isso! Meu coração fica apertado por tamanha dor! Mas vamos firme na resiliência! Amém!”, declarou outra pessoa.