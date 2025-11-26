Luiza Possi faz reflexão na web e divide opiniões em meio à prisão de Bolsonaro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Luiza Possi usou as redes sociais na noite desta última terça-feira (25), e dividiu opiniões ao ter publicado um desabafo que soou como teor político, em meio ao decreto da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Através do X (antigo Twitter), a cantora trouxe uma reflexão bíblica, em que afirmou que “bem é bem mesmo que todos estejam agindo mal“. “Aqueles que crêem que tem mais poder que Deus podem até ocupar altos cargos, mas pela força que tem no Nosso Criador, assim como subiram desceram”, escreveu.

“As pessoas que temem a Deus podem estar vivendo um inferno na Terra, mas pela força da Fé, viverão para testemunhar que Deus é bom e trará o livramento e a dupla honra”, acrescentou a artista.

“O momento senhoras e senhores, é muito difícil, queiram ver ou não, e o futuro pelos olhos humanos, é terrível, mas eu creio que pelo nome de Jesus viveremos para ver uma nação reconstruída, forte, justa e próspera. Eu creio”, concluiu Possi. Nos comentários, alguns apoiadores de Bolsonaro concederam elogios ao suposto posicionamento da artista.

“Fiquei muito feliz em ver que no mundo artístico, ainda existem pessoas tementes a Deus como você. Essa hora vai passar e poderemos voltar a reconstruir nosso país e, principalmente, reconstruir os valores Cristãos que os que estão no poder abominam”, escreveu um. “Amém! Tenho sonhado com isso! Meu coração fica apertado por tamanha dor! Mas vamos firme na resiliência! Amém!”, declarou outra pessoa.