A desertificação do bolsonarismo com o avanço da Justiça
Com recursos esgotados, o cumprimento da pena empurra a direita para um vazio estratégico e aprofunda a desertificação do bolsonarismo.
Clique aqui e escute a matéria
Alexandre de Moraes tem a prerrogativa, a partir de agora, de determinar que Jair Bolsonaro comece a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses a que foi condenado. Esse ponto marca uma virada no processo porque não se trata mais de discutir o mérito nem de apostar em manobras para adiar o inevitável.
O prazo para novos embargos de declaração acabou sem que a defesa apresentasse o recurso. A engrenagem jurídica chegou ao seu limite.
O caso entrou numa fase em que o fator decisivo deixa de ser o debate técnico e passa a ser a administração política de um fato que tende a redefinir o ambiente da direita brasileira.
Etapa final
Os embargos de declaração são o primeiro instrumento da defesa nesses julgamentos no Supremo. Eles servem para corrigir omissões, esclarecer dúvidas ou ajustar pontos não contemplados na decisão. No caso de Bolsonaro, esses embargos foram apresentados e rejeitados. A defesa ainda tinha o direito de oferecer novos embargos, mas não o fez dentro do prazo. Essa ausência funciona, na prática, como desistência da tentativa de reabrir a discussão.
Recurso limitado
Restaria o pedido de embargos infringentes, um recurso que só prospera se houver pelo menos 40% de votos pela absolvição no julgamento. Bolsonaro não alcançou esse patamar. Ele não teve dois dos cinco votos que permitissem a abertura dessa porta. A posição de Luiz Fux, pela absolvição, não é suficiente para garantir essa ferramenta.
O recurso ainda pode ser tentado, tecnicamente, mas o entendimento consolidado no Supremo leva a crer que Moraes deve considerá-lo protelatório assim que chegar, se chegar. E descartá-lo.
Trânsito próximo
Se o ministro classificá-lo dessa forma, o trânsito em julgado é declarado. Como a defesa não apresentou novos embargos de declaração, Moraes já pode determinar o início do cumprimento da pena. A tendência é que haja um intervalo curto para que a formalidade dos infringentes seja analisada, caso venham, mas o desfecho é previsível. Nem serão recebidos.
Cenário de referência
O caso resgata lembranças recentes. A estratégia utilizada por advogados para atrasar o início do cumprimento da pena no caso de Fernando Collor funcionou por pouco tempo e logo foi considerado protelatório. Collor ficou em prisão domiciliar, por causa dos problemas de saúde que tem.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A expectativa é que Alexandre de Moraes busque evitar a repetição de um episódio marcado pela sucessão de petições com efeito apenas de empurrar o calendário. Com Bolsonaro também deve ser diferente em relação ao local.
Local possível
A partir da decisão, a questão passa a ser o local onde Bolsonaro ficará. Ele pode permanecer na sede da Polícia Federal, ser levado para a Papuda numa área mais isolada ou, menos provavelmente, voltar ao regime domiciliar.
A domiciliar perdeu força porque ele violou regras recentes ao tentar abrir a tornozeleira. Além disso, a permanência em casa exigiria uma estrutura policial fixa, cara e complexa para o Estado. O cenário mais factível é que fique na PF ou na Papuda realmente.
Normalização
A direita ainda não reagiu com intensidade à possibilidade de início imediato da pena. Não houve sinal de mobilização nem expectativa de atos nas ruas. O silêncio é a marca por enquanto.
A prisão preventiva, depois convertida em domiciliar, já havia sido absorvida pelos grupos bolsonaristas. A tendência é que o início do cumprimento da pena produza menos ruído do que se imaginava meses atrás. E isso mostra um isolamento popular significativo, que terá impactos na formação das chapas para 2026.
Efeito futuro
A ausência de reação revela um ponto mais profundo: o processo de "desertificação" do bolsonarismo. Quanto mais avança o rito jurídico, mais se reduz a disposição das lideranças da direita para confrontar o Supremo ou para apostar na figura de Bolsonaro como eixo de mobilização.
O início do cumprimento da pena pode transformar essa fase em definitivo ponto de encerramento de um ciclo e abrir espaço para novas reordenações internas na direita brasileira.
Finalmente se vira uma página pesada da história. O que virá depois?