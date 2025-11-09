Luiza Possi choca fãs ao revelar vício que quase destruiu seu casamento
Luiza Possi chamou atenção ao ter confessado que realizou um pedido extremamente específico para o marido, Cris Gomes, com o objetivo de salvarem o casamento: pararem de beber.
Em entrevista ao Festa da Firma Podcast, apresentado por Wellington Muniz, o Ceará, a cantora contou que decidiu parar de consumir bebida alcóolica após de pedir ao marido fazer o mesmo, após terem desenvolvido um vício. “Parei de beber porque o Cris parou de beber. Ele precisava parar pelo bem do nosso relacionamento. Ele precisava parar de beber ou não ia dar certo mais. E ele parou mesmo”, disse.
“Aí pensei que, se eu não parasse, não poderia dar força para ele. Ele pode ter recaídas e vai beber porque vai me ver bebendo. Ou estamos na mesma frequência, ou vou acabar com meu casamento”, contou Luiza Possi. Ela revelou também que estava bebendo muito, algumas vezes até de manhã, ainda em jejum.
“Eu bebia muito. Se eu acordasse cedo e tivesse que esperar meu personal, eu já tomava uma antes das 10h da manhã. Às vezes, em jejum mesmo, eu bebia cerveja. Posso dizer que eu era adicta, viciada”, concluiu a cantora.
