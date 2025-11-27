fechar
Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 27/11/2025 às 13:19
Maria Gadu detona Luiza Possi e diz que as duas já namoraram: ‘Erro’
A quarta-feira foi marcada por uma revelação inesperada envolvendo a cantora Maria Gadú e a artista Luiza Possi, de 41 anos. Após Luiza publicar uma reflexão religiosa em seu Instagram sobre viver “tempos injustos” e reforçar sua fé na Bíblia, Gadú decidiu comentar a postagem e relembrou um relacionamento que, segundo ela, as duas teriam vivido no passado. Em tom emocionado, escreveu: “Pelo tempo que passamos juntas, os pecados… O tempo que namoramos foi um erro”.

A mensagem surpreendeu o público, já que Luiza Possi não havia mencionado nenhuma situação pessoal no vídeo publicado. Ao comentar sobre o período, Gadú completou: “Que o passado nos abandone, amém”, deixando internautas intrigados com o relato.

A atriz Ana Paula Popi, esposa de Gadú, também entrou na conversa e apoiou a artista com outra mensagem intensa, afirmando: “Que nos afaste desse mal profundo que assola essas cabeças preconceituosas”.

No vídeo original, Luiza Possi reforçou sua confiança espiritual e declarou: “Eu creio”, destacando que acredita na reconstrução e fortalecimento do país pela fé.

