Maria Gadu detona Luiza Possi e diz que as duas já namoraram: ‘Erro’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A quarta-feira foi marcada por uma revelação inesperada envolvendo a cantora Maria Gadú e a artista Luiza Possi, de 41 anos. Após Luiza publicar uma reflexão religiosa em seu Instagram sobre viver “tempos injustos” e reforçar sua fé na Bíblia, Gadú decidiu comentar a postagem e relembrou um relacionamento que, segundo ela, as duas teriam vivido no passado. Em tom emocionado, escreveu: “Pelo tempo que passamos juntas, os pecados… O tempo que namoramos foi um erro”.

A mensagem surpreendeu o público, já que Luiza Possi não havia mencionado nenhuma situação pessoal no vídeo publicado. Ao comentar sobre o período, Gadú completou: “Que o passado nos abandone, amém”, deixando internautas intrigados com o relato.

A atriz Ana Paula Popi, esposa de Gadú, também entrou na conversa e apoiou a artista com outra mensagem intensa, afirmando: “Que nos afaste desse mal profundo que assola essas cabeças preconceituosas”.

No vídeo original, Luiza Possi reforçou sua confiança espiritual e declarou: “Eu creio”, destacando que acredita na reconstrução e fortalecimento do país pela fé.

O post Maria Gadu detona Luiza Possi e diz que as duas já namoraram: ‘Erro’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.