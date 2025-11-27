fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Cantor esclarece rumores sobre romance com Nicole Bahls: “Ela é maravilhosa”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 27/11/2025 às 8:36
Cantor esclarece rumores sobre romance com Nicole Bahls: “Ela é maravilhosa”
Cantor esclarece rumores sobre romance com Nicole Bahls: “Ela é maravilhosa” - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

O cantor Henrique Casttro quebrou o silêncio em torno dos rumores recentes que já surgiram acerca de um romance vivido por ele com Nicole Bahls.

Em entrevista ao portal LeoDias, o compositor do hit ‘P do Pecado’, que está solteiro, admitiu que vive relacionamentos com intensidade e respondeu, com bom humor, aos rumores envolvendo a ex-participante do Dança dos Famosos, que se fez presente durante a gravação do seu projeto musical, Som de Casa, na noite desta última quarta-feira (26).

“Ela é maravilhosa”

Bem-humorado, Henrique Casttro afastou a possibilidade de affair com Nicole Bahls, mas rasgou elogios: “Ela é maravilhosa, mas não está rolando nada”, ressaltou. “Não, não tá rolando nada. A Nicole veio porque curte ‘P de Pecado’ e o pagode. Ela é maravilhosa, sou fã demais dela… e linda, né?”, disse ele.

Sincero, o artista ressaltou se considerar uma pessoa extremamente intensa. “Quando eu entro num relacionamento, eu entro mesmo. Eu me jogo, me apaixono, vivo aquilo ali do meu jeito. Se a outra pessoa não se entregar, o problema é dela. Eu tô vivendo o meu sentimento”, afirmou Henrique.

VEJA MAIS: Nicole Bahls abre o jogo sobre novo romance após fim de namoro: “Aproveitando a fase”

O post Cantor esclarece rumores sobre romance com Nicole Bahls: “Ela é maravilhosa” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Após eliminação de Fê Paes Leme do "Dança dos Famosos", Nicole Bahls homenageia amiga com porquinha
Famosos

Após eliminação de Fê Paes Leme do "Dança dos Famosos", Nicole Bahls homenageia amiga com porquinha
Nicole Bahls desabafa e revela "pedir a Deus" para melhorar no 'Dança dos Famosos'
Televisão

Nicole Bahls desabafa e revela "pedir a Deus" para melhorar no 'Dança dos Famosos'

Compartilhe

Tags