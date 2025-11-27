Cantor esclarece rumores sobre romance com Nicole Bahls: “Ela é maravilhosa”
O cantor Henrique Casttro quebrou o silêncio em torno dos rumores recentes que já surgiram acerca de um romance vivido por ele com Nicole Bahls.
Em entrevista ao portal LeoDias, o compositor do hit ‘P do Pecado’, que está solteiro, admitiu que vive relacionamentos com intensidade e respondeu, com bom humor, aos rumores envolvendo a ex-participante do Dança dos Famosos, que se fez presente durante a gravação do seu projeto musical, Som de Casa, na noite desta última quarta-feira (26).
“Ela é maravilhosa”
Bem-humorado, Henrique Casttro afastou a possibilidade de affair com Nicole Bahls, mas rasgou elogios: “Ela é maravilhosa, mas não está rolando nada”, ressaltou. “Não, não tá rolando nada. A Nicole veio porque curte ‘P de Pecado’ e o pagode. Ela é maravilhosa, sou fã demais dela… e linda, né?”, disse ele.
Sincero, o artista ressaltou se considerar uma pessoa extremamente intensa. “Quando eu entro num relacionamento, eu entro mesmo. Eu me jogo, me apaixono, vivo aquilo ali do meu jeito. Se a outra pessoa não se entregar, o problema é dela. Eu tô vivendo o meu sentimento”, afirmou Henrique.
