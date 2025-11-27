Bianca Rinaldi surge completamente nua em foto e reflete sobre envelhecimento
A atriz Bianca Rinaldi, de 51 anos, compartilhou uma nova foto em que posa nua e usou o registro para falar sobre envelhecimento. Em sua reflexão, ela destacou como cada marca ganhou significado ao longo dos anos. Além disso, reforçou que o amadurecimento trouxe uma relação mais leve com o próprio corpo.
“Um dia você vai se olhar no espelho e perceber que sua pele envelheceu. Vai parar de buscar motivos e se enxergar nas estrias dos próprios seios de tanta vida que deu. Vai se sentir nas cicatrizes e vai ver que venceu. Vai se lembrar da pele jovem que um dia viveu e levar além do aqui o que a pele te fez. Seu”, escreveu.
As imagens fazem parte de Pele, projeto criado por Marcelo Feitosa e fotografado por Bruno Rangel, que reúne personalidades em nus artísticos. Entre os participantes estão Flávia Alessandra, Sabrina Sato e Reynaldo Gianecchini, todos unidos pela celebração da autenticidade em diferentes fases da vida.
