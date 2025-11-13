Fernanda Abreu revela bastidores da foto nua que chocou e marcou sua carreira há 30 anos
Fernanda Abreu alcançou o estrelato na década de 1990, com o lançamento de Da Lata (1995). Na capa do disco, ela surgia toda coberta de “ferro velho”, mas na contracapa aparecia completamente nua.
No documentário que celebra os 30 anos de seu lançamento, a cantora detalhou os bastidores da foto, que foi feita por Walther Carvalho, segundo ela, “de improviso”. Inicialmente não estava nos planos da cantora em posar nua, visto que, na época, já havia recusado convites para posar nua na revista Playboy.
“A decisão de fazer a foto foi ali, na hora, de improviso”, relatou Fernanda Abreu. Em imagens inéditas, o documentário exibe Fernanda Abreu se preparando para fazer a foto, quando é questionada. “Você está bem em fazer? Não tem nada psicológico te afetando?”. A cantora então responde: “Não, não tenho problema psicológico nenhum”.
O documentário Da lata 30 anos, inclusive, foi exibido em outubro no Festival do Rio, e teve pré-estreia em São Paulo, na última segunda-feira (10). A cantora possui sucessos lembrados até hoje pelo público, como ‘Canta, Canta Minha Gente’, ‘Um Amor, Um Lugar’ e ‘Rio 40 Graus’.
