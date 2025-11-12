Elymar Santos surpreende ao revelar que já foi preso e fez sexo por dinheiro: “Necessidade”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Elymar Santos, cantor conhecido da MPB, surpreendeu ao relembrar históricas marcantes do seu passado, em que contou ter sido preso diversas vezes, e que já chegou a fazer sexo por dinheiro.

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, o artista, hoje aos 73 anos, contou que foi criado apenas pela mãe, e que já foi encarcerado diversas vezes por ter sido um adolescente ‘rebelde’.

“Passei fome, mas não por causa da minhã mãe. Foi porque eu fui para vida. Dormia na rua, no banco de praça e fui preso multas vezes. Eu ficava com a galera da vadiagem. Eles iam preso e eu, menor de idade, ia junto”, contou Elymaar Santos. “Eu ia preso e me soltava porque eu era menor de idade. Mas eu passei a maior parte da minha vida na Febem”, relembrou.

“Necessidade”

Sem papas na língua, o artista ainda admitiu ter feito sexo em troca de dinheiro, mas justificou: “Por necessidade, fiz algumas coisas. Mas eu fazia se rolasse atração. Aí eu sairia [com a pessoa]. Não era uma condição. Eu não era michê. Eu era alguém que aceitava a ajuda das pessoas, que sabiam da minha situação ali. Eu vivi isso, sim, em curto tempo”, disse.

VEJA MAIS: Maiara revela hábito inusitado durante o sexo: “Entrava de baixo”

O post Elymar Santos surpreende ao revelar que já foi preso e fez sexo por dinheiro: “Necessidade” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.