Alessandra Ambrósio surge nua em fotos na piscina e incendeia o clima com sua beleza

Alessandra Ambrósio encantou os seguidores ao divulgar um ensaio feito durante um momento de descanso na piscina de sua casa em Santa Mônica. A modelo surgiu nua em algumas imagens e apareceu de topless em fotos marcadas pelo clima intimista. O ensaio destacou a luz natural e o cenário simples. O resultado chamou atenção pelo estilo despretensioso.

As fotos foram clicadas por Ermoshevich Sergei, que apostou em ângulos suaves e composições minimalistas. Além disso, o toque caseiro se tornou o diferencial da série. Em algumas imagens, a modelo posou em preto e branco. “Série caseira”, escreveu ela ao publicar o material.

Para parte dos registros, Alessandra Ambrósio escolheu um maiô branco e combinou a peça com uma toalha enrolada nos cabelos. A escolha reforçou o tom leve do ensaio. A modelo manteve a naturalidade e exibiu elegância mesmo sem grandes produções. O estilo agradou o público.

No mês anterior, a gaúcha brilhou em mais uma edição do Victoria’s Secret Fashion Show. Ela desfilou ao lado de Adriana Lima e outras modelos renomadas. Depois da agenda intensa, aproveitou o retorno para casa para viver momentos de pausa. As novas fotos mostraram essa fase tranquila e cheia de charme.

