Amiga de Preta Gil revela se Rodrigo Godoy solicitou partilha dos bens da cantora: “Mau caráter”
Jude Paulla, uma das melhores amigas de Preta Gil, usou as redes sociais nesta última quarta-feira (26), e fez um desabafo ao se deparar com uma notícia sobre Rodrigo Godoy, ex-marido da cantora.
Através do X (antigo Twitter), ela republicou uma notícia que abordava a vida do personal trainer com um comentário direto. “Parem de noticiar esse verme”, escreveu a amiga da artista, que faleceu aos 50 anos, no dia 20 de julho, em decorrência de um câncer de intestino.
Posteriormente, em resposta a um internauta sobre estar dando visibilidade a Rodrigo Godoy, a melhor amiga de Preta Gil disparou: “Prefiro estar aqui dando RT de repúdio caso alguém tenha esquecido que ele é um verme já que a memória das pessoas às vezes é curta, mas a minha não! E quando é algo que me afeta diretamente realmente eu não tenho problema nenhum em mostrar que ele é lixo, mesmo que ‘dando palco'”, disse.
“Mau caráter”
Em outro comentário, Jude Paulla foi questionada se Rodrigo teria tentado entrar na partilha de bens de Preta Gil. “Ele tentou alguma manobra jurídica para tentar herdar algo?”, perguntou o seguidor. “Ele é mau caráter, mas não é maluco”, respondeu ela.
