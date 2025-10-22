Otávio Müller revela sobre luto de Francisco Gil após morte de Preta Gil
Otávio Müller, que foi o primeiro marido de Preta Gil, e é pai do único filho da saudosa cantora, Francisco Gil, contou como o filho têm encerado a dor da perda dela, que faleceu em julho, vítima de um câncer no estômago, aos 50 anos.
Em entrevista ao portal Gshow, o ator não escondeu a dificuldade do herdeiro e da família. “Estamos na luta, sendo fortes. Não tem outro jeito”, iniciou ele, que comentou acerca do filho, que integra o trio Gilsons.
“Meu filho está voltando de uma turnê pela Europa. Acho que o trabalho sempre ajuda, é uma maneira de continuar vivo. Estar no palco também é uma coisa que a Preta gostava, curtia, estamos mantendo, [Gilberto] Gil fazendo show, nós trabalhando, estamos continuando”, declarou Otávio Müller.
Em tempo, Otávio Müller está de volta às telinhas em Três Graças, a nova novela das nove da Globo, que estreou nesta última segunda-feira (20). Ainda neste ano, ele pôde ter sido visto na série Pablo & Luisão, e na novela Guerreiros do Sol, ambas produções do Globoplay.
