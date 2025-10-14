O Kanalha, último affair de Preta Gil, explica como nasceu seu nome e sucesso nas redes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kanalha, é apontado como uma das principais revelações da nova geração do pagode baiano.

O cantor, de 28 anos, têm feito o maior sucesso nas redes sociais pelo “molho” que incorpora em suas canções, além da famosa coreografia que têm despertado a atenção do público.

Em entrevista ao portal Gshow, O Kanalha celebrou que sua canção ‘O Baiano Tem o Molho’ fez parte da campanha do filme O Agente Secreto, longa de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura. “Foi um sonho, porque ela furou uma bolha. Era um hit muito focado na Bahia. Eu não imaginava chegar em qualquer lugar do Brasil e ver as pessoas adotando de forma bem-humorada e divertida o bordão”, contou.

O cantor, que foi apontado como affair da saudosa cantora Preta Gil, que morreu em julho deste ano, explicou a razão do surgimento do nome artístico, que foi criado durante a pandemia.

“A origem dele foi meio construída, mas era algo oprimido dentro de mim. E o Kanalha é quando esse lado se pôs pra fora, ainda sem saber que ia ser o Kanalha. Era, na verdade, um processo de perda de timidez, um gesto de coragem”, contou ele.

