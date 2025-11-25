Gominho revela motivo para não usar diamante de Preta Gil: “Não vou usar isso”
Gominho usou usas redes sociais nesta última segunda-feira (24), e chamou a atenção dos milhares de seguidores ao exibir um diamante feito com as cinzas de Preta Gil, que faleceu em julho deste ano em decorrência de um câncer no intestino.
Através dos Stories do Instagram, o influenciador digital revelou que, apesar da homenagem, não pretende utilizar o artefato como uma joia, e explicou o motivo. Ele relembrou um episódio em que quase perdeu a pedra em seu sofá, após mostrá-la em uma live.
“Não vou usar isso aqui. Vou deixar guardado para sempre, porque sou muito lesado e tenho medo de perder (…) Não estou a fim de perder isso. Se fosse qualquer diamante, tudo bem. Eu nem uso joia, só essa [correntinha] aqui, com a foto dela. Tenho medo de ser assaltado também. Moro no Rio de Janeiro”, disse Gominho.
Apesar de não usar a pedra como um acessório, Gominho destacou que pretende deixar a homenagem ao lado de sua cama, como um item de decoração. “Vou continuar mantendo do ladinho da minha cama com as minhas coisinhas”, destacou ele.
