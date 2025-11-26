Saiba como Henrique Fogaça perdeu 17 kg em três meses e confira o novo shape do chef famoso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Henrique Fogaça surpreendeu os seguidores ao revelar que eliminou 17 kg em apenas três meses e apresentou seu novo shape nas redes sociais. A mudança começou quando ele decidiu acompanhar o filho, João, na chamada dieta da selva, um plano alimentar focado no consumo de carnes, gorduras animais e ingredientes naturais.

Segundo o chef, a transformação veio quando ele abandonou quase todos os carboidratos e passou a investir em refeições simples e energéticas. Agora, o dia dele começa com ovos preparados na gordura animal e frutas, enquanto o almoço segue a mesma lógica, com carnes e uma salada reforçada de legumes e folhas.

“Emagreci 17 quilos nos últimos três meses fazendo a “dieta da selva” (plano alimentar com alto consumo de carne e gordura animal, replicando uma suposta alimentação ancestral). Isso graças ao meu filho, João. Ele apareceu um dia em casa mais seco e magro falando sobre essa dieta. Ele me explicou, acabei me interessando e fazendo junto com ele“, contou o famoso em entrevista ao jornal O Globo.

Ele explicou: “Minha rotina de alimentação hoje é bem diferente do que já foi no passado. Hoje sigo uma linha mais limpa, objetiva, que funciona para o meu corpo e para o meu dia a dia corrido. Cortei praticamente todo o carboidrato da dieta e incluí mais gordura animal. Ganhei mais energia e estabilidade ao longo do dia. De manhã, começo com algo simples: uma omelete ou ovo mexido feito com gordura animal, acompanhado de frutas. No almoço, vou na mesma linha: uma boa carne com uma salada caprichada com legumes, folhas frescas.”

Além da alimentação, Fogaça mantém treinos de força de três a quatro vezes por semana, divididos por grupos musculares, o que potencializou os resultados. “Mantenho uma média de três a quatro vezes por semana. Faço musculação, treino de força, dividido por grupos musculares”, explicou.

Com o físico renovado, ele posou sem camisa e recebeu uma enxurrada de elogios dos fãs pelo novo visual. Confira as fotos a seguir:

