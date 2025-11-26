Miguel Rômulo, ator de Êta Mundo Melhor!, faz revelações inéditas sobre noivado com atriz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Miguel Rômulo, que pode ser visto em Êta Mundo Melhor!, atual novela das seis da Globo, abriu o coração sobre a vida pessoal e amorosa. O ator, que está noivo da atriz e modelo Fran Castro, contou que os dois estão com planos de se casarem em breve.

“O nosso casamento vai ser íntimo, isso combina mais com a gente. Será no Rio Grande do Sul, estado da Fran, e estamos animados. Falta fechar a data e escolher o lugar, mas a certeza é que nos casaremos no ano que vem”, disse o artista, em entrevista ao jornal Extra.

Miguel Rômulo, por sua vez, não escondeu a paixão pela amada, e rasgou elogios pela relação de cumplicidade com a amada. “A nossa relação é de muito amor, muita cumplicidade e parceria. Fran é o meu grande amor!”, derreteu-se.

“Eu me considero muito sortudo por ter a honra de receber o amor dela e poder dizer que sou seu noivo e futuro marido”, concluiu ele.

