Miguel Rômulo, ator de Êta Mundo Melhor!, faz revelações inéditas sobre noivado com atriz
Miguel Rômulo, que pode ser visto em Êta Mundo Melhor!, atual novela das seis da Globo, abriu o coração sobre a vida pessoal e amorosa. O ator, que está noivo da atriz e modelo Fran Castro, contou que os dois estão com planos de se casarem em breve.
“O nosso casamento vai ser íntimo, isso combina mais com a gente. Será no Rio Grande do Sul, estado da Fran, e estamos animados. Falta fechar a data e escolher o lugar, mas a certeza é que nos casaremos no ano que vem”, disse o artista, em entrevista ao jornal Extra.
Miguel Rômulo, por sua vez, não escondeu a paixão pela amada, e rasgou elogios pela relação de cumplicidade com a amada. “A nossa relação é de muito amor, muita cumplicidade e parceria. Fran é o meu grande amor!”, derreteu-se.
“Eu me considero muito sortudo por ter a honra de receber o amor dela e poder dizer que sou seu noivo e futuro marido”, concluiu ele.
