fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Lore Improta revela desafios para organização na segunda gravidez

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 26/11/2025 às 8:05
Lore Improta revela desafios para organização na segunda gravidez
Lore Improta revela desafios para organização na segunda gravidez - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Lore Improta usou as redes sociais nesta última terça-feira (25), e abriu o jogo aos milhares de seguidores sobre como está tentando organizar o seu guarda-roupa para os eventos que participa, diante da segunda gravidez, à espera do filho com o cantor Léo Santana.

Através dos Stories do Instagram, a dançarina contou que tem tido que organizar os looks para as situações daqui em diante, como festas de final de ano e Carnaval.

“O que os peitos de uma grávida não fazem! As gays estão enlouquecidas. Estamos agora organizando logística das roupas… Tem ensaio de Carnaval, Carnatal, Natal, Reveillon e férias… Biquíni? Pede G e GG para os meus peitos. Fim de ano é conclusão, loucura e babado”, disse Lore Improta.

O casal, que já tem Liz, de 4 anos, descobriu no último final de semana que espera um menino. Apesar de por um tempo eles brincarem que se tivessem um menino o chamariam de Lorenzo, Lore lembrou que ainda não decidiram o nome do bebê: “Gente, só para avisar aqui rapidão, porque está saindo em um monte de site, eu e o Leo não decidimos o nome do nosso filho ainda”, contou.

VEJA MAIS: Lore Improta fala sobre realização de sonho ao anunciar gravidez: “Foi muito desejado”

O post Lore Improta revela desafios para organização na segunda gravidez foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Grávida, Lore Improta revela se vai desistir de desfilar no Carnaval em 2026
Carnaval

Grávida, Lore Improta revela se vai desistir de desfilar no Carnaval em 2026
Lore Improta fala sobre realização de sonho ao anunciar gravidez: “Foi muito desejado”
Leo Santana

Lore Improta fala sobre realização de sonho ao anunciar gravidez: “Foi muito desejado”

Compartilhe

Tags