Lore Improta fala sobre realização de sonho ao anunciar gravidez: “Foi muito desejado”
Lore Improta e Leo Santana anunciaram que vão ser papais novamente, nesta quarta-feira (22). O casal, que já tem a filha Liz, de 4 anos, provocou a emoção dos seguidores nas redes sociais.
Através do Instagram, a dançarina e influenciadora digital celebrou a nova fase da família construída com o cantor. “Enfim vivendo o momento que queríamos por tanto tempo! A alegria e o amor estão transbordando ainda mais desde que contamos pra Liz”, iniciou.
“É tão especial ver o carinho que ela já tem com o irmãozinho (ou irmãzinha), o cuidado, a curiosidade, cada detalhe é incrível. Tô contando os dias para ver esse neném logo por aqui com a gente, e tô grata demaaaaais por todo o carinho que estamos recebendo”, afirmou Lore Improta, que não escondeu o sentimento de realização de um sonho.
“Foi muito desejado”
“Esse bebê foi muito desejado, sonhamos muito com esse dia e ver isso se tornando realidade é massa demais”, escreveu ela.
