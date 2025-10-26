Grávida, Lore Improta revela se vai desistir de desfilar no Carnaval em 2026

fechar
Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 26/10/2025 às 18:08
Lore Improta emocionou os seguidores ao anunciar que está à espera do segundo filho, fruto do seu casamento com o cantor Léo Santana. A revelação foi feita por meio das redes sociais, nesta última quarta-feira (22), e logo surgiram rumores em torno da sua participação no Carnaval de 2026.

Em entrevista ao portal Gshow, a dançarina assegurou que vai estar na Marquês de Sapucaí no próximo ano, à frente do seu posto de musa da Viradouro, mesmo à espera do caçula.

“Sigo me preparando para o Carnaval e vai ser uma experiência inesquecível desfilar grávida pela Viradouro”, afirmou Lore Improta. A influenciadora afirmou que recorrerá a cuidados especiais para conseguir manter o fôlego na avenida, visto que a previsão é que esteja com seis meses.

“Estou muito feliz com a chegada do nosso segundo filho, um momento que está sendo vivido com muita emoção e amor. Essa gestação foi muito desejada e está sendo celebrada desde o primeiro dia”, celebrou Lore Improta.

