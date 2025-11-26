fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

José de Abreu culpa Regina Duarte pela queda de audiência de Rainha da Sucata

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 26/11/2025 às 7:03
José de Abreu culpa Regina Duarte pela queda de audiência de Rainha da Sucata
José de Abreu culpa Regina Duarte pela queda de audiência de Rainha da Sucata - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

José de Abreu, ator, reagiu a uma matéria da Folha de S. Paulo, que apontou que a reprise da novela Rainha da Sucata, de Silvio de Abreu, ainda não decolou nas tardes da emissora. Para ele, Regina Duarte é a grande responsável.

“Regina Duarte derruba qualquer audiência”, disparou o ator nas redes sociais. O certo é que a novela tem marcado uma média de 13,5 pontos e prejudicado bastante a novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, Êta Mundo Melhor!

LEIA AGORA: No auge, Ana Castela revela bullying em vídeo: ‘A vida inteira sofri’

Como medida, a Globo vai chamar nomes importantes do elenco de Rainha da Sucata para serem entrevistados no Encontro com Patrícia Poeta. É uma forma de divulgar mais a trama da Sucateira.

A emissora também já começou a mexer na edição da novela. Caso continue péssima, a tendência é sair do ar antes do Carnaval de 2026.

O post José de Abreu culpa Regina Duarte pela queda de audiência de Rainha da Sucata foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Ranço de Regina? Rainha da Sucata desaba audiência e deixa Globo nervosa
Notícias

Ranço de Regina? Rainha da Sucata desaba audiência e deixa Globo nervosa
José de Abreu revela detalhe íntimo de Felipe Folgosi: “Se orgulhava de não fazer sexo por prazer”
Felipe Folgosi

José de Abreu revela detalhe íntimo de Felipe Folgosi: “Se orgulhava de não fazer sexo por prazer”

Compartilhe

Tags