José de Abreu revela detalhe íntimo de Felipe Folgosi: “Se orgulhava de não fazer sexo por prazer”

A repercussão sobre antigas gravações veio à tona após José de Abreu, de 79 anos, comentar uma postagem de Felipe Folgosi, de 51. O ator veterano relembrou bastidores da época em que dividiram cena e surpreendeu ao mencionar um comportamento pessoal do colega durante as gravações da novela. Segundo ele, “fiz uma novela com ele. Se orgulhava de não fazer sexo por prazer”, escreveu em sua rede social.

Os dois trabalharam juntos em Corpo Dourado, exibida pela Globo no final da década de 1990. Na época, Folgosi já demonstrava uma postura reservada em relação à vida íntima. Em entrevistas posteriores, ele confirmou seu posicionamento ao declarar que “o sexo deve ser durante o casamento”, refletindo sua visão religiosa.

Folgosi afirmou ainda que essa escolha sempre lhe pareceu lógica, destacando que “às vezes o sexo é banalizado”. Para ele, preservar-se faz parte de um estilo de vida alinhado aos valores evangélicos que segue.

Famoso desde os anos 1990, Felipe Folgosi acumulou papéis em diversas emissoras e chegou a participar de reality show, além de desenvolver projetos como ator, roteirista e autor de histórias em quadrinhos. Hoje, também se dedica à vida pública, embora sem mandato político.

