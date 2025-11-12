Empolgado? José de Abreu manda a real sobre continuação de Avenida Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nilo (José de Abreu) de Avenida Brasil (Reprodução - TV Globo) - Reprodução / Internet

José de Abreu, ator, confessou que não toparia participar da suposta continuação de Avenida Brasil, em 2027. Na trama, inclusive, o ator interpretou Nilo e foi envenenado nos últimos capítulos.

“Não entraram em contato comigo, não toparia e creio que nem João Emanuel Carneiro toparia fazer. Não acho viável”, diz o ator em entrevista para a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Recentemente, quem levantou suspeitas de que teria aceitado retornar à trama foi Eliane Giardini, que viveu a espalhafatosa Muricy na trama. Porém, para o perfil Zamenza, da rede social X, a atriz negou que tenha recebido algum convite. “Sérgio querido, não há nada confirmado oficialmente. Ninguém me falou nada ainda. Eu só ouvi rumores. Por enquanto, minha única certeza é gravar Êta Mundo Melhor nas próximas semanas. Quando eu tiver algum convite oficial, te falo. Beijos.”

A Globo acredita que pode repetir o sucesso de continuações, como foram com Verdades Secretas 2 (2021)e a atual Êta Mundo Melhor!

