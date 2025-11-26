Geisy Arruda surge sem sutiã em look e detalhe chama atenção
Geisy Arruda, influencer de conteúdo adulto, em uma foto compartilhada em seu perfil nas redes sociais, surgiu com um look comportado, mas sem um detalhe: a beldade estava sem sutiã! Por isso, os mamilos salientes acabaram roubando a cena.
“Maravilhosa”, “Linda”, “Lindos faróis iluminando sua beleza”, “Princesa”, “Você é uma verdadeira obra de arte”, “Linda com os faróis acesos”, “Meu sonho”, foram alguns comentários.
Destemida, Geisy diz que não se preocupa mais com julgamentos em relação a sua roupa nem ao seu comportamento. “Durante muito tempo, as pessoas acharam que podiam me definir pelas roupas que eu usava ou pelas fotos que eu fazia. Mas aprendi que liberdade não é pecado. Ser livre é ser dona de si, do corpo, das ideias e da própria história”, disse em entrevista ao jornal O Globo.
“Quando uma mulher fala o que pensa, se mostra do jeito que é e vive sem pedir desculpas, ela incomoda. Mas esse incômodo não é problema meu. Eu escolhi ser verdadeira, e isso é libertador”, reforçou.
