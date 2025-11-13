Geisy Arruda dá zoom em marquinha íntima e faz clima esquentar: “Musa bronzeada”
Clique aqui e escute a matéria
Geisy Arruda é uma verdadeira especialista na arte de atrair a atenção dos fãs com suas belíssimas publicações. E nesta semana não foi diferente! Através do Twitter, a musa compartilhou um vídeo em que aparece mostrando sua marquinha íntima, fazendo o clima esquentar ainda mais nas redes sociais.
No registro ousado, Geisy surge em frente ao espelho, usando sutiã branco rendado e um casaco aberto. Enquanto se exibia, ela deu uma leve abaixadinha na calça, para mostrar com mais detalhes o resultado de seu bronzeamento. Abusada, a beldade também empolgou ao dar um “zoom” na região do bumbum.
“Musa bronzeada”
Nos comentários da publicação, fãs e admiradores de Geisy Arruda ficaram eufóricos e deixaram muitos elogios e mensagens empolgantes para ela. “Ficou magnífica, mulherão”, disse um rapaz. “Abaixa mais um pouco”, pediu um fã. “Musa bronzeada”, escreveu um admirador. “Corpo linda, marquinha espetacular”, destacou um outro internauta.