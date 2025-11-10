Geisy Arruda se exibe de lingerie e deixa escapar maquinha íntima: “Segura a peteca”
Geisy Arruda movimentou as redes sociais nesta semana ao mostrar seu poder de sedução! Através do Instagram, onde soma milhões de seguidores, a musa compartilhou algumas fotos de lingerie e chamou atenção dos internautas.
A influenciadora apostou em uma peça rosa toda rendada e com bordados. Além de muita transparência, a lingerie ainda contava com um decote poderoso, evidenciando as marquinhas íntimas de Geisy.
Na legenda, a famosa comentou de maneira descontraída: “Bom dia! Segura a peteca, não deixa cair, que ainda estamos no meio da semana. Quem é meu campeão? Força Guerreiro(a). Leia com voz de conselho de autoajuda”, brincou ela.
Ao ostentar seu charme inconfundível, Geisy Arruda recebeu milhares de elogios fervorosos. “Se eu pudesse me perderia nessas curvas”, disse um rapaz. “Uma mulher linda e maravilhosa”, elogiou outro. “Simplesmente perfeita”, destacou mais um.