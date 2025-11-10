Geisy Arruda se exibe de lingerie e deixa escapar maquinha íntima: “Segura a peteca”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Geisy Arruda movimentou as redes sociais nesta semana ao mostrar seu poder de sedução! Através do Instagram, onde soma milhões de seguidores, a musa compartilhou algumas fotos de lingerie e chamou atenção dos internautas.

A influenciadora apostou em uma peça rosa toda rendada e com bordados. Além de muita transparência, a lingerie ainda contava com um decote poderoso, evidenciando as marquinhas íntimas de Geisy.

Na legenda, a famosa comentou de maneira descontraída: “Bom dia! Segura a peteca, não deixa cair, que ainda estamos no meio da semana. Quem é meu campeão? Força Guerreiro(a). Leia com voz de conselho de autoajuda”, brincou ela.

Ao ostentar seu charme inconfundível, Geisy Arruda recebeu milhares de elogios fervorosos. “Se eu pudesse me perderia nessas curvas”, disse um rapaz. “Uma mulher linda e maravilhosa”, elogiou outro. “Simplesmente perfeita”, destacou mais um.

Geisy Arruda (Foto: Reprodução/Instagram)