Geisy Arruda reflete sobre liberdade feminina e o direito de viver sem rótulos: “Liberdade não é pecado”

Autêntica e sem medo de se mostrar como é, Geisy Arruda voltou a falar sobre liberdade feminina e o peso do julgamento social. Aos 36 anos, a influenciadora refletiu sobre sua trajetória e reforçou o direito das mulheres de viverem com verdade e sem rótulos.

Geisy relembrou os desafios da exposição pública desde o episódio do vestido rosa, que marcou o início de sua fama. “Durante muito tempo, as pessoas acharam que podiam me definir pelas

roupas que eu usava ou pelas fotos que eu fazia”, afirmou.

“Liberdade não é pecado”

Ela acrescentou: “Mas aprendi que liberdade não é pecado. Ser livre é ser dona de si, do corpo, das

ideias e da própria história”, destacou Geisy.

Hoje, além de influenciadora, escritora e empresária, ela também atua como criadora de conteúdo adulto, mostrando que é possível ser múltipla sem abrir mão da autenticidade. “Quando uma mulher fala o que pensa, se mostra do jeito que é e vive sem pedir desculpas, ela incomoda. Mas esse incômodo não é problema meu. Eu escolhi ser verdadeira, e isso é libertador”, reforçou a musa.

Com mais de uma década de carreira, Geisy Arruda defende que a verdadeira liberdade está em viver sem medo de julgamentos. “Fui julgada por ser verdadeira. Hoje, vejo quantas mulheres se libertaram depois de me ouvirem ou de me verem sendo quem sou. E isso,pra mim, é a maior recompensa”, disse ela.

“Toda mulher tem o direito de ser o que quiser. Mãe, empresária, criadora, romântica, ousada ou tudo isso junto. A verdadeira liberdade é viver sem medo de ser julgada”, completou.

Geisy Arruda (Foto: Cauê Garcia/Group CG Comunicação)

