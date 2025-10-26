Geisy Arruda mostra bumbum enorme nos bastidores da Record
Geisy Arruda, influencer, postou algumas fotos nos bastidores da Record, na última sexta-feira (24). De calça vermelha colada, a beldade destacou o bumbum enorme nos registros.
O motivo da visita inusitada foi a participação da influencer no Link Podcast. Nos comentários, os elogios foram intensos. “Brilha maravilhosa”, “Linda”, “Você é linda demais”, “Sempre belíssima”, “Você é mais valente do que acredita, mais forte do que parece e está mais preparada do que imagina”, foram alguns comentários.
Por falar em Geisy, a influencer fez um ensaio fotográfico com o icônico vestido rosa. Aquele mesmo em que ela foi hostilizada na faculdade, em 2009, considerado “indecente demais” para os padrões da época. “É o meu relicário pessoal. Ele ficou conhecido por algo negativo, mas hoje representa vitória e transformação”, revelou.
“Esse vestido faz parte da minha história. Ele me lembra de cada desafio e do quanto cresci desde então. Guardá-lo é uma forma de honrar tudo o que vivi”, completou.
