Geisy Arruda encarna vampira sexy e posa de lingerie vermelha
Clique aqui e escute a matéria
Geisy Arruda, influencer, aproveitou a celebração do Halloween, na última sexta-feira (31), para encarnar uma vampira sexy. Primeiro, a beldade surgiu com uma lingerie vermelha destacando o decote, depois com vestido preto colado ao corpo e make macabra, propicia para o evento.
“Linda”, “Que coisa linda que coisa maravilhosa você é demais é por isso que eu te amo muito gata”, “Gostosa”, “Maravilhosa”, “Delícia”, “Você é linda“, foram alguns comentários.
LEIA AGORA: Caio Castro sofre acidente de carro e equipe atualiza estado: ‘Impacto no ombro’
Recentemente, Geisy Arruda relembrou o icônico vestido rosa, de 2009, em que usou em uma faculdade, acabou sendo hostilizada e conhecida no país todo.
“Esse vestido faz parte da minha história. Ele me lembra de cada desafio e do quanto cresci desde então. Guardá-lo é uma forma de honrar tudo o que vivi”, frisou.
O post Geisy Arruda encarna vampira sexy e posa de lingerie vermelha foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.