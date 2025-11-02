Geisy Arruda encarna vampira sexy e posa de lingerie vermelha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Geisy Arruda, influencer, aproveitou a celebração do Halloween, na última sexta-feira (31), para encarnar uma vampira sexy. Primeiro, a beldade surgiu com uma lingerie vermelha destacando o decote, depois com vestido preto colado ao corpo e make macabra, propicia para o evento.

“Linda”, “Que coisa linda que coisa maravilhosa você é demais é por isso que eu te amo muito gata”, “Gostosa”, “Maravilhosa”, “Delícia”, “Você é linda“, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: Caio Castro sofre acidente de carro e equipe atualiza estado: ‘Impacto no ombro’

Recentemente, Geisy Arruda relembrou o icônico vestido rosa, de 2009, em que usou em uma faculdade, acabou sendo hostilizada e conhecida no país todo.

“Esse vestido faz parte da minha história. Ele me lembra de cada desafio e do quanto cresci desde então. Guardá-lo é uma forma de honrar tudo o que vivi”, frisou.

Geisy Arruda. Foto: cgcomunicacao/ Divulgação no Instagram

Geisy Arruda. Foto: cgcomunicacao/ Divulgação no Instagram

O post Geisy Arruda encarna vampira sexy e posa de lingerie vermelha foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.