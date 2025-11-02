fechar
Geisy Arruda encarna vampira sexy e posa de lingerie vermelha

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 02/11/2025 às 14:32
Geisy Arruda encarna vampira sexy e posa de lingerie vermelha
Geisy Arruda encarna vampira sexy e posa de lingerie vermelha - Observatório dos Famosos

Geisy Arruda, influencer, aproveitou a celebração do Halloween, na última sexta-feira (31), para encarnar uma vampira sexy. Primeiro, a beldade surgiu com uma lingerie vermelha destacando o decote, depois com vestido preto colado ao corpo e make macabra, propicia para o evento.

“Linda”, “Que coisa linda que coisa maravilhosa você é demais é por isso que eu te amo muito gata”, “Gostosa”, “Maravilhosa”, “Delícia”, “Você é linda“, foram alguns comentários.

Recentemente, Geisy Arruda relembrou o icônico vestido rosa, de 2009, em que usou em uma faculdade, acabou sendo hostilizada e conhecida no país todo.

“Esse vestido faz parte da minha história. Ele me lembra de cada desafio e do quanto cresci desde então. Guardá-lo é uma forma de honrar tudo o que vivi”, frisou.

Geisy Arruda. Foto: cgcomunicacao/ Divulgação no Instagram
Geisy Arruda. Foto: cgcomunicacao/ Divulgação no Instagram

