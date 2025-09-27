Geisy Arruda posa com maiô mega cavado e exibe marquinhas na virilha
Clique aqui e escute a matéria
Geisy Arruda não economizou na sensualidade ao compartilhar novas fotos em seu Instagram. Nos registros, a influenciadora aparece toda sexy usando um maiô mega cavado no Ceará. Por ter pouco tecido, a peça cobriu apenas o mínimo e a musa acabou deixando escapar algumas marquinhas em sua virilha.
“O Ceará é diferente, é diferenciado.”, escreveu Geisy Arruda ao compartilhar a postagem em sua rede social. Diante da beleza inconfundível da famosa, os fãs ficaram encantados e rapidamente deixaram muitos elogios e comentários fervorosos para ela.
“Maravilhosa”, comentou um rapaz. “Uauuu absolutamente perfeita”, elogiou uma seguidora. “Essa mulher é um espetáculo”, declarou outro admirador. “Geisy você é sensacional, a mais linda do Brasil”, afirmou um fã. “Simplesmente perfeita e gostosa”, disparou mais um internauta.
Geisy Arruda está no OnlyFans
Geisy Arruda é uma das famosas que tem feito muito sucesso no OnlyFans! Na plataforma, a musa tem compartilhado fotos e vídeos pra lá de sensuais, destacando suas belas curvas.
Em conversa com a coluna de Leo Dias, do portal Metrópoles, a beldade deu mais detalhes sobre sua conta no OnlyFans. “Abri uma conta e fiquei offline. Estava amadurecendo a ideia, quando comecei a ver as pessoas assinando meu Only. Mesmo sem conteúdo, já tinham 300 dólares na minha conta. Não imaginava o quanto queriam ver minha nudez e o quão ela era valiosa. Foi impossível resistir”, disse ela.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
VEJA MAIS: Geisy Arruda fala sobre ‘tamanho’ exagerado da própria vagina
O post Geisy Arruda posa com maiô mega cavado e exibe marquinhas na virilha foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.