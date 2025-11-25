Três Graças passa por grande mudança e antecipa primeiro ato cruel de Arminda
A novela Três Graças passou por uma mudança interna que alterou o ritmo da trama. A equipe decidiu acelerar acontecimentos importantes e antecipou a primeira grande ação sombria de Arminda, vivida por Grazi Massafera. As informações foram divulgadas pela jornalista Carla Bittencourt, do portal LeoDias.
O momento, antes previsto para o capítulo 50, agora aparecerá já no capítulo 40. A exibição está programada para 4 de dezembro. A decisão veio após uma revisão dos textos de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, que reorganizaram a trajetória da personagem para intensificar o impacto da história.
Com um mês no ar, Três Graças mantém média de 22 pontos no Ibope. É um desempenho semelhante ao registrado por Vale Tudo nos primeiros 30 dias. Mesmo assim, parte do público pedia mais ação por parte de Arminda.
A virada acontece quando Zenilda, interpretada por Andréa Horta, descobre que Rogério, papel de Eduardo Moscovis, está vivo. A revelação atinge Arminda em cheio. Tensa e sem saída, ela reage de forma extrema. Empurra Zenilda na frente de um ônibus e tenta matá-la.
O ato coloca Arminda de vez no grupo das vilãs que ultrapassam limites. Além disso, a antecipação promete mexer com os rumos da trama. A história ganha ritmo, enquanto o público finalmente vê a personagem assumir o lado que muitos já aguardavam.
